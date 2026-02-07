Ravezzani sul Milan: "Scudetto? Dipende da Pulisic, Leao e dalla Champions dell'Inter"

"Il calciomercato invernale del Milan lo valuto sufficiente, anche perché le rivali non si sono rinforzate. O meglio, la Roma si, la Juventus no". Ha parlato così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in un'intervista a MilanNews.it. Andando più nel dettaglio, parla in particolare di un'operazione non portata a termine dal Milan a gennaio: La gestione dell'affare Mateta è stata rivedibile. Io l’ho scritto in tempi non sospetti: se il Milan lo avesse preso, superando la concorrenza della Juventus, che a questo punto potremmo dire essere consapevole delle condizioni del ragazzo, avrebbe fatto una grande operazione, ma ha perso gli ultimi 7-8 giorni dietro un giocatore che alla fine è risultato essere infortunato non mettendosi nelle condizioni di riuscire trovare un’alternativa".

Intanto, Allegri può contare su Maignan per il futuro oltre che per il presente: "La firma del portiere francese è importante anche perché l’Inter ha costruito il suo ciclo vincente mantenendo i più forti, cosa che spesso il Milan non è riuscito a fare in passato (vedi con Calhanoglu e Donnarumma, per esempio). Poi qualora non avesse rinnovato Maignan andava sostituito e c'era il rischio che chi veniva al suo posto non era all'altezza".

In chiusura, la sua opinione sulle ambizioni del Milan in ottica scudetto: "Dipende molto da Pulisic e Leao. Se dovessero tornare al meglio il Milan potrebbe dare filo da torcere all’Inter. L’altra condizione riguarda ovviamente la formazione nerazzurra: se va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, la formazione rossonera potrebbe avere chances".