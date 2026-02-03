Bignoli: "Io un dj che fa il portiere? Esagerato... ma amo più la musica che il calcio"

Nel calcio gira un commento: 'Brignoli è un deejay che fa il portiere'. "Ma no, è esagerato, - spiega l'attuale portiere dell'AEK Atene - anche se fatico a vedere due partite di fila, mentre quattro ore a mettere musica sembrano 10 minuti. Un paio di volte d'estate ho suonato a Chezz Gerdi, a Formentera, dove va Serse Cosmi. Il mister me lo dice sempre: "Se ti prendo in squadra, almeno ho qualcuno che mette musica seria"", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

I preferiti? "Swedish House Mafia, il povero Avicii, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Ricky Le Roy che ho conosciuto quando giocavo alla Samp, Solomun, Ben Böhmer".

Interrogato sulle sue altre passioni, Brignoli ha ammesso un debole per le automobili, suggerendo con ironia di chiedere conferma a suo padre. A tal proposito, il portiere ha raccontato un curioso episodio risalente al 2018, quando acquistò una Jaguar F-Type. Ha ricordato di aver raggiunto l'amico Matteo Brighi percorrendo la tratta Genova-Rimini in appena due ore e mezza, quasi la metà del tempo standard. Poiché il padre, ex portiere della Cremonese, era all'epoca il capo dei vigili del loro paese, si ritrovò nella paradossale situazione di dover firmare personalmente i verbali per le numerose multe in arrivo e per il conseguente ritiro della patente del figlio. Brignoli ha concluso confessando, con un pizzico di malizia, che quella non è stata l'unica volta in cui ha esagerato con la velocità.