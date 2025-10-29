Real Madrid, Xabi Alonso scambierebbe volentieri Vinicius Jr con Kenan Yildiz

Ve la ricordate la famosa pubblicità degli anni 80? Cambierebbe il suo fustino cilindrico con uno di Dash? Più di una réclame un qualcosa che è entrato prepotentemente nelle case degli italiani, tanto che le battute si sprecavano giorno dopo giorno. Ecco, l'adattamento ai giorni nostri porta direttamente al Real Madrid del prossimo corso.

Perché Xabi Alonso scambierebbe volentieri Vinicius Jr con Kenan Yildiz. La sfuriata dopo il cambio nel Clasico è solo la punta dell'iceberg di problemi più grandi, mentre l'allenatore lo ha già comunicato al proprio club nel corso delle ultime settimane, con il turco che dovrebbe essere il prossimo acquisto per la batteria dei trequartisti, anche sacrificando il brasiliano. Anzi, due con Rodrigo che, nonostante le dieci presenze fra LaLiga e Champions League, è finito sistematicamente in panchina in favore di altri, forse meno blasonati ma più consoni alla filosofia di calcio del tecnico spagnolo.

Ecco, le due cessioni potrebbero andare in porto nella prossima estate. Per finanziare poi il colpo dalla Juventus, perché Yildiz potrebbe finire sul mercato in caso di mancata Champions League, sì, ma se arrivasse una proposta a tre cifre - circa un centinaio di milioni - sarebbe (molto) difficile rifiutare. Del resto Vinicius, in Arabia, ha mercato fiorente e non sono da escludere offerte irrinunciabili.