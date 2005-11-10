Renica difende Allegri: "Non è solo colpa sua. Ha ereditato un Napoli da rinnovare"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha preso la parola nel corso di 'Terzo Tempo Champions', trasmissione in onda su Televomero, per analizzare la situazione critica degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni all'indomani della sconfitta col Porto.

L'analisi di Renica sulla crisi del Napoli

"La partita del Napoli è un grande rammarico. Il Porto era alla portata. Ci sono stati momenti in cui ha fraseggiato bene, però non si possono prendere dei gol così, con gli avversari che saltano liberamente in area. Gli azzurri non possono continuare con questi cali di tensione. Il discorso sarebbe più ampio, perché la colpa non è solo di Allegri, ha ereditato una squadra con una certa età, spesso con giocatori infortunati".

Sulla sconfitta in Portogallo, Renica ha poi aggiunto: "Quando prendi quei gol il morale va a terra. Allegri si trova una squadra che già l'anno scorso è stata martoriata dagli infortuni. Andava un po' rinnovata in alcuni ruoli. Hojlund non ha un sostituito adeguato, s'insiste con Lucca perché non c'è un'alternativa di qualità. La società non ha rinforzato la squadra in modo ragionato. Il Napoli deve ritrovare compattezza, altrimenti si passeranno momenti poco belli. Anche contro la Juventus c’è stato un buon primo tempo, poi un errore serio ha compromesso la partita".