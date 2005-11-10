Roma, lesione di primo grado all'adduttore per Rensch: rientrerà subito dopo la sosta

Roma, lesione di primo grado all'adduttore per Rensch: rientrerà subito dopo la sostaTMW
Lorenzo Di Benedetto
L'esterno della Roma, Devyne Rensch, uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Manchester United di martedì sera, ha svolto nella giornata di oggi gli esami specifici per stabilire l'entità dell'infortunio muscolare. L'olandese ha riportato una lesione di grado primo dell’adduttore lungo della gamba destra, che gli impedirà di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini nella gara contro il Sassuolo, l'ultima prima della sosta, in programma per sabato sera all'OIimpico alle ore 20.45.
Obiettivo Parma
Lo staff medico giallorosso cercherà di recuperarlo per la prima gara dopo lo stop del campionato per gli impegni delle Nazionali, con la Roma che sarà impegnata al Tardini il prossimo 21 novembre alle ore 18. Intanto domani il tecnico dei capitolini non prenderà parte alla consueta conferenza stampa di vigilia.