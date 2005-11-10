Dalla Francia: Napoli, spunta il primo nome concreto per il post Allegri. Conceicao è un candidato

Sergio Conceicao entra nel toto-nomi per l'eventuale successione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L'indiscrezione arriva dalla Francia, precisamente da Foot Mercato, secondo cui l'allenatore portoghese sarebbe uno dei principali candidati nel caso in cui Aurelio De Laurentiis decidesse di cambiare guida tecnica. Per il momento non ci sono decisioni sul futuro di Allegri, ma la pesante sconfitta con il Porto in Champions League e il difficile avvio di stagione lasciano il dubbio.

Conceicao e il Napoli, due tentativi andati a vuoto

Il nome di Conceição non è nuovo negli ambienti partenopei. De Laurentiis lo apprezza da diversi anni e avrebbe già provato a portarlo a Napoli in due occasioni, nel 2021 e nel 2023. Entrambe le volte, però, l'operazione si sarebbe arenata di fronte alle richieste economiche del Porto, che pretendeva il pagamento integrale della clausola prevista dal contratto dell'allenatore. Una situazione diversa rispetto a quella attuale: il portoghese, che ha allenato anche il Milan nella seconda parte della stagione 2024/25, è infatti libero e potrebbe accettare immediatamente una nuova destinazione.

Conceição, inoltre, avrebbe recentemente rifiutato la proposta del Fenerbahçe, preferendo aspettare un'opportunità in uno dei cinque principali campionati europei. La Serie A rientra dunque nei suoi programmi, anche dopo la breve esperienza milanista. Per ora si tratta di una candidatura e non di una trattativa avviata: molto dipenderà dalle valutazioni di De Laurentiis e soprattutto dalle prossime prestazioni del Napoli. A cominciare dalla sfida di domenica con la Lazio, quasi da dentro o fuori per Allegri.