L'analisi di Renica: "Perché Allegri non fa giocare Vergara? E al Napoli serve un centravanti"

Intervenuto a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, l'ex calciatore azzurro Alessandro Renica ha detto la sua sull'attualità del Napoli, a partire dal lavoro del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Le parole dell'ex azzurro Renica

"Allegri ha ereditato una squadra incerottata, ha preso una formazione con 32 infortuni, di cui 5-6 molto gravi, e fai fatica a recuperarli. Non diventa facile anche perché poi il Napoli non è una squadra giovane", ha esordito Renica. "Quindi, qualche attenuante Allegri ce l’ha perché sta allenando una squadra incerottata. Manca McTominay che l’anno scorso faceva la differenza e lo stesso Anguissa ha perso molto perché non è quello di uno o due anni fa, altrimenti certo i gol non li avrebbe sbagliati. Una critica ad Allegri però devo muoverla: non capisco perché Vergara non giochi. A Genova ha spaccato la partita e, se il campo dice queste cose, non si spiega il motivo per cui non mette in campo questi giovani forti".

Renica ha poi proseguito sul gioco del Napoli: "Allegri deve capire che questa squadra è fatta più per attaccare che per difendere, per cui non deve ostinarsi a difendere. Il DNA degli azzurri è d’attacco. Poi, non ho capito la questione Lucca, è in difficoltà e la maglia del Napoli gli pesa. Il tema della punta è da affrontare, il Napoli ha bisogno di un centravanti che butti tutte le palle in rete, lo ha sempre avuto”.