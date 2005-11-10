Napoli, De Laurentiis ha deciso: ritiro punitivo da venerdì alle 19 a Pozzuoli

La crisi del Napoli manda la squadra di Massimiliano Allegri in ritiro. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Porto, stando a quanto riportato da La Repubblica e Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di intervenire personalmente per affrontare il momento complicato della squadra. La soluzione è quella di un ritiro punitivo: una decisione maturata in un clima di forte preoccupazione e tensione per quanto sta accadendo all'interno dell'ambiente azzurro.

La squadra dovrebbe essere confinata dalle 19 di venerdì pomeriggio in un albergo di Pozzuoli. Un periodo di isolamento per preparare la prossima partita di campionato, in programma domenica mattina alle 12.30 al 'Maradona' contro la Lazio, attualmente capolista della classifica di Serie A.