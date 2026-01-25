Nel finale di Juventus-Napoli si rivede anche Lukaku: debutto stagionale, a 5 mesi dall'infortunio
Nel finale di Juventus-Napoli arriva il debutto in stagione di Romelu Lukaku. L'attaccante azzurro era fermo ai box dallo scorso 14 agosto, quando si infortunò gravemente nell'amichevole contro l'Olympiacos. L'ultima gara ufficiale per il belga risale all'ultima giornata dello scorso campionato.
