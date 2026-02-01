Inter, Frattesi non era titolare in A da 4 mesi: dal segnale di Chivu alle parole di Marotta

Sorpresa nella formazione titolare dell'Inter contro la Cremonese. Nell'undici iniziale scelto da Cristian Chivu infatti spicca la presenza di Davide Frattesi, con Petar Sucic e Piotr Zielinski, in mediana. Se in Champions League l'italiano aveva già avuto diverse chance, è più insolita la sua chiamata alle armi per quanto riguarda il campionato, dove non giocava dal primo minuto addirittura dal 4 ottobre, proprio dall'ultima sfida alla Cremonese.

Da allora sono passate 16 gare: in 7 casi è rimasto in panchina per 90 minuti, in 8 è subentrato, mentre in un caso era fuori per infortunio. Non è dato sapere se questa mossa di Chivu possa essere anche un segnale di permanenza, visto che il mercato è ancora aperto e su di lui le voci di addio sembrano non tramontare mai.

Prima della gara intanto il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato così di lui: "Frattesi titolare come segnale di permanenza? Come abbiamo sempre detto, non vogliamo mai trattenere alcun giocatore che voglia andare via. Frattesi non ha manifestato questo sentimento di voler partire, evidentemente si trova bene con noi, come tutti ha l'orgoglio di voler avere più spazio, ma nel corso della stagione avrà modo di mettere in mostra le sue capacità".