Retroscena Soulé: in estate la Roma ha pensato di cederlo, ora è un giocatore-chiave

Da un'estate con il cartellino "vendesi" a un ruolo sempre più centrale nella Roma. In appena due mesi Matias Soulé ha ribaltato completamente la propria situazione, fino alla grande prestazione offerta contro il Napoli. Non soltanto per il gol segnato al Maradona, ma per la continuità mostrata nell'arco dell'intera partita e per la capacità di incidere finalmente anche in un big match, uno degli aspetti che gli erano mancati maggiormente nella passata stagione. Dopo Malen, Soulé è il giocatore giallorosso che ha inciso di più offensivamente: tre gol e tre assist, partecipando quindi a sei reti. Un rendimento che ha cancellato le difficoltà dell'estate, quando Gasperini aveva raccontato anche di un rientro dalle vacanze in sovrappeso.

Gasperini: "Soulé straordinario, ma può diventare ancora più forte"

Gian Piero Gasperini ne ha certificato la crescita: "A Napoli è stato straordinario, ma anche nelle partite precedenti. Lo scorso anno è stato frenato dalla pubalgia, quest'anno è ripartito dalla fine del girone d'andata di un anno fa. Ha 23 anni e a volte lo dimentichiamo: ha margini di maturità che possono portarlo ad essere sempre più forte". Il tecnico apprezza soprattutto la sua duttilità: "Sta giocando in più ruoli, anche a destra, a tutta fascia, a Napoli ha giocato anche da trequartista e ha fatto gol. Ha una maturità e una fiducia importante. Perde meno palloni ma può ancora migliorare". Gasperini gli chiede adesso di velocizzare ulteriormente alcune giocate, toccando meno il pallone, e soprattutto di aumentare il numero delle conclusioni avvicinandosi maggiormente all'area avversaria.

Roma-Cagliari, torna Dybala: ballottaggio Malen-Castro in attacco

Contro il Cagliari Soulé sarà ancora uno dei punti di riferimento della Roma, che dovrebbe ritrovare anche Paulo Dybala: la Joya si è allenata senza problemi e, se supererà senza intoppi la rifinitura, tornerà tra i convocati per giocare eventualmente uno spezzone nella ripresa. Nel tridente è previsto l'impiego di Rodrigo Mora da trequartista, mentre Malen resta leggermente favorito su Castro per completare il reparto. In difesa dovrebbe partire titolare Balerdi, con Wesley e Lulli sulle fasce e un turno di riposo previsto per De Roon. Dopo il pareggio di Napoli, Gasperini cerca soprattutto una cosa: tornare immediatamente alla vittoria