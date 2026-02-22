Rigore tolto al Napoli con l'Atalanta, Marelli: "Non tutti i contatti sono infrazioni"
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Napoli su TMW
Episodio importante al 43' di Atalanta-Napoli. Hojlund finisce giù in area a contatto con Hien e l'arbitro Chiffi assegna inizialmente calcio di rigore per gli azzurri, già avanti 0-1. Il direttore di gara viene però richiamato al VAR e decide di revocare il penalty, così come il cartellino giallo inizialmente dato a Hien.
L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN spiega: "C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, ma a mio parere è un contatto molto leggero. Hien non fa un movimento davanti al giocatore, ma lo accompagna. Il contatto c'è, ma c'è veramente poco per un calcio di rigore. Non c'è un movimento chiaro di Hien verso Hojlund. Non tutti i contatti sono infrazioni".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile