Verona, il miracolo non può sempre riuscire. E Sogliano ha chiarito la linea societaria

"Ho sempre cercato di essere chiaro da questo punto di vista: il Verona è obbligato a fare plusvalenze ed a vendere i giocatori per mantenere la Serie A": così il direttore sportivo Sean Sogliano oggi in conferenza stampa in merito a come sono state gestite le cose in questi ultimi anni. Poi ha aggiunto: "La presidenza Setti ha fatto un grande lavoro, per me è stato il presidente del Verona ed è tutt'ora un amico, ma il Verona era obbligato a lavorare così, non l'ho mai nascosto. E tra l'altro siamo stati elogiati per quello che ha fatto il Verona nelle difficoltà economiche, mantenendo la Serie A".

Insomma, parole dirette in merito alla richiesta di chiarezza arrivata dall'ambiente. Ed è altrettanto chiaro che, dovendo operare così, a volte possa andare bene, altre meno, in base a innumerevoli fattori e non solo a come va il mercato ed alle intuizioni positive. Si vedano i tanti infortuni traumatici e gli episodi girati male soprattutto ad inizio campionato.

Argomento molto dibattuto a Verona è il seguente: ma quindi cosa è cambiato dalla precedente gestione societaria, con Setti, a quella attuale, con Presidio Investors? E per quanto ancora sarà necessario per il Verona operare in questo modo sul mercato?

Questa la considerazione di Sogliano in merito: "Sotto certi punti di vista non è cambiato tanto, per qualcuno può essere un bene o un male, lo dovete decidere voi. Da parte di entrambi c'è la volontà e la priorità di avere situazioni economiche dove non si faccia il passo più lungo della gamba. Cercando di avere sempre sotto controllo queste dinamiche amministrative che creano problemi a tante società. Non avendo, né in passato né ora - non so per possibilità o anche solo per mentalità - una proprietà che metta già in conto di dover risanare per voglia di fare a livello di mercato".

Niente spese poco sostenibili e che possono costare caro in futuro, insomma. Importante poi la considerazione finale su questo argomento: "Qua c'è la voglia di far bene, di dare solidità al club. Tenendo presente che questa intenzione di mantenere la società sana possa permettere, speriamo il prima possibile - ma questa è la loro volontà - di poter investire anche su determinati giocatori".

Si sta continuando sulla falsariga di prima per la necessità di avere i conti sani, ma con l'obiettivo di tornare il prima possibile a poter operare senza troppi paletti. "Vogliono un futuro per questo club", ha aggiunto Sogliano in riferimento alla Presidio Investors.