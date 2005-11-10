Si ripropone il ballottaggio che non ti aspettavi nella Roma: Gasp sceglie Lulli o Molina?

Altro giro altra corsa per la Roma e per l'ormai continuo ballottaggio che si propone per la fascia destra: per la partita di questa sera contro il Sassuolo, che vale per la 11^ giornata di Serie A, chi sceglierà Gasperini tra il nazionale argentino Nahuel Molina ed Emanuele Lulli, giovane prodotto di Trigoria che si sta affermando tra i ragazzi più promettenti dell'intero campionato?

Molina ancora non si è capito con Roma

Inutile sottolineare come sulla carta non dovesse esserci storia, o perlomeno non fosse previsto alcun ballottaggio. D'altronde l'acquisto in estate di Molina, prelevato dall'Atletico Madrid a titolo definitivo per 13 milioni di euro, raccontava dell'arrivo nella Capitale di un titolare designato. Visto e considerato soprattutto l'identikit particolarmente aderente alle idee calcistiche di Gasperini. Invece l'adattamento dell'argentino in giallorosso non è stato ancora così positivo, nonostante abbia trovato anche la via del gol (in Champions League).

Lulli e la crescita costante del figlio di Trigoria

Allo stesso tempo, poi, si è imposto Lulli a suon di sgroppate e prestazioni. Sfruttando la freschezza che i 19 anni gli permettono, il classe 2007 è divenuto un elemento sempre più centrale nella Roma attuale, nonostante la posizione defilata sul campo. Due gol in Serie A, assieme alla sensazione di crescita continua, step by step. Il tutto certificato anche da un recente rinnovo di contratto fino al 2031.