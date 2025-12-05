Genoa, Mandas ora è in pole position per blindare la porta. C'è il Napoli su Norton-Cuffy

Il Genoa cerca innanzitutto un portiere per rinforzarsi a gennaio. Come riporta oggi l'edizione genovese de la Repubblica, il nome caldo adesso è quello di Christos Mandas, estremo difensore della Lazio e della Nazionale greca, a cui Sarri ormai preferisce Provedel in biancoceleste. Sono in ribasso invece le quotazioni di Mattia Perin, ex rossoblù ora alla Juventus di cui si era parlato a lungo nelle scorse settimane. La formula per Mandas? Il prestito è senza dubbio quella che accontenterebbe tutti e le probabilità che l'operazione vada in porta sono già importanti.

Altri tre giocatori nel mirino: c'è anche El Shaarawy

Non solo il portiere, il nuovo Grifone di De Rossi pensa anche ad altri tasselli per completare la rosa. C'è per esempio Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto con la Roma, ma anche Niccolò Pisilli, pupillo del tecnico romano. Il quotidiano aggiunge poi che potrebbe anche essere utile l’esperienza di Nemanja Gudelj. A Siviglia il difensore-centrocampista guadagna 3 milioni netti a stagione, decisamente troppi, ma il suo contratto scade il 30 giugno.

Tutti pazzi per Norton-Cuffy

In uscita occhio infine al laterale Brooke Norton-Cuffy, che piace a tanti, Napoli su tutti. L'ex Arsenal, classe 2004, ha già collezionato 14 presenze con un assist e 1.248 minuti giocati in questa prima parte di stagione.