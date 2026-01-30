Roberto De Zerbi ha passato solamente una volta il turno nei gironi delle coppe europee

Roberto De Zerbi rappresenta un simbolo. Esaltato da più parti come tecnico rivoluzionario, paladino del bel gioco, ha un problema con le coppe europee come e più di Antonio Conte. Eliminato dalla Champions dal gol di Trubin in Real Madrid-Benfica, al novantottesimo, resta quello che ha fatto nel corso delle otto gare di questa stagione. Tre vittorie e cinque sconfitte - una delle quali al novantesimo con l'Atalanta - ma soprattutto l'impressione che l'Olympique Marsiglia non sappia replicare quello che fa in Ligue 1. Detto che anche in Francia, dopo un inizio straordinario, ora è terzo in classifica ben lontano dalle prime due e con il Lione a solamente due punti di distanza.

De Zerbi ha passato una sola volta, da allenatore, i gironi delle coppe europee. Lo ha fatto con il Brighton, sorpassando sia l'OM che l'Ajax nel gironzino, salvo poi incontrare la Roma di Daniele De Rossi. Quattro a zero all'andata e sogno finito, senza nemmeno troppe recriminazioni. Con il Sassuolo non è mai arrivato in Europa - contrariamente a Di Francesco - in Inghilterra ha peggiorato l'andamento di Potter (undicesimo in classifica e niente qualificazione) con lo Shakthar Donetsk è uscito in un girone con Real Madrid, Inter e Sheriff Tiraspol. Non da terzo ma da quarto, quindi escluso anche dall'Europa League.

Insomma, difficile prenderne le difese dopo l'ennesima disfatta in campo europeo. Magari non è giusto nemmeno metterlo nel mirino, però è evidente che, dopo dieci stagioni in club di Serie A, sia arrivato solamente una volta nelle prime cinque, l'anno scorso, con l'OM.