Roberto Mancini dice no all'Al Sadd: la prossima tappa sarà in Europa

Daniele Najjar
ieri alle 22:42
Negli scorsi giorni si è parlato, fra le varie voci che lo riguardano, di un possibile accordo dell'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, con il club qatariota dell'Al-Sadd.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano però, Mancini ha rifiutato l'approccio dell'Al-Sadd, smentendo dunque alcune voci sull'accordo già trovato. Non solo: il suo rifiuto sarebbe dettato dal fatto che preferisce aspettare un'occasione importante e un progetto nel calcio europeo, come priorità per il suo prossimo passo in carriera.

Vincitore dell'Europeo 2021 alla guida dell'Italia, Mancini ha vinto fra gli altri trofei 3 campionati italiani con l'Inter, la Premier League inglese con il Manchester City. Attualmente è svincolato, dopo il termine dell'esperienza da commissario tecnico dell'Arabia Saudita intrapreso a cavallo fra l'estate 2023 e ottobre 2024. In Italia ha guidato l'Inter, la Lazio e anche la Fiorentina.

