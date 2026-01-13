Parma, Krause ha scelto il primo club satellite: è pronto a prendere l'União Leiria, in Portogallo

Notizia importante arrivata da poco dal Portogallo, che vede come protagonista il Gruppo Krause, proprietario del Parma in Italia. Secondo quanto riportato da Record, la famiglia del patron ducale sarebbe pronta a investire in una squadra lusitana, l'União Leiria di preciso.

Secondo le informazioni raccolte, il processo di acquisizione della quota di maggioranza della SAD (Sociedade Anónima Desportiva), attualmente guidata da Nélio Lucas, è nelle sue fasi finali e l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine del mese. Record ha appreso che la società che fa capo a Kyle Krause ha condotto uno studio approfondito sul calcio portoghese e ha concluso che l'Uniao Leiria, club che milita in Liga 2, la seconda divisione del calcio portoghese, ha le condizioni per realizzare un progetto di successo. In questa stagione, il Leiria è al settimo posto in campionato ed è stato eliminato ai quarti di finale della Coppa di Portogallo dalla Torreense. L'ingresso della proprietà americana potrebbe garantire al club le risorse necessarie per puntare al ritorno nella massima serie.