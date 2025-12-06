Parma, il presidente Krause è in città. Contatto con le squadre e i dirigenti

Kyle Krause è tornato a Parma: dopo aver trascorso le ultime settimane negli Stati Uniti, il presidente del Parma ha fatto ritorno in città in questi giorni, per seguire da vicino i suoi business in terra italiana. Un ritorno gradito in un momento delicato per la stagione di entrambe le prime squadre crociate, che attualmente si trovano in piena lotta per evitare le retrocessione. Krause era presente in tribuna già giovedì al Dall'Ara e ha seguito da vicino la sconfitta del Parma contro il Bologna in Coppa Italia.

Ieri invece, il presidente ha fatto visita all'hub femminile per salutare la squadra di mister Valenti, che domani sera affronterà in casa il Como Women. Per l'occasione, le ragazze hanno regalato a Krause la terza maglia, con "Krause 13" sulle spalle, autografata da tutti i componenti del gruppo. Il presidente in queste ore è stato a contatto con le squadre e i dirigenti, nella speranza che la sua presenza possa aver dato una spinta in più in vista di questo sprint finale che chiude il 2025