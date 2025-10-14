Betis, Ricardo Rodríguez è il talismano di Pellegrini: 1 solo k.o. nelle ultime 21 partite

Il Betis attende il ritorno graduale dei suoi internazionali, con particolare attenzione a Ricardo Rodríguez, per due motivi: l'ex difensore di Torino e Milan era rientrato dall’ultima pausa con qualche problema fisico e rappresenta il vero talismano di Manuel Pellegrini in squadra.

Il laterale svizzero, infatti, ha accumulato minuti importanti nelle recenti sfide della sua nazionale. Contro la Slovenia ha giocato 77 minuti, mentre contro la Svezia ha disputato l’intero incontro. Un carico di lavoro simile a quello che a settembre gli aveva causato un infortunio muscolare dopo aver disputato la partita completa contro la Slovenia e metà gara contro il Kosovo. Il Betis osserverà quindi con attenzione le sue condizioni in vista del match contro il Villarreal, dove è atteso da titolare se tutto procederà per il meglio.

Il suo ruolo di talismano, riporta As, è confermato dai numeri. Nelle ultime 21 partite disputate con il Betis, Rodríguez ha visto la squadra perdere solo una volta: nella finale di Conference League a Breslavia contro il Chelsea, quando era stato sostituito con gli andalusi in vantaggio. I dati parlano chiaro: 13 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitti. Numeri che spiegano perché Pellegrini faccia grande affidamento su RR, considerato un punto di riferimento in fase difensiva e nella costruzione del gioco.