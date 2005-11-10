Roma, Gasperini: "Molto soddisfatto della prestazione, c'è modo e modo di vincere"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-0 contro il Sassuolo: “Sono molto soddisfatto, quando si vince è sempre molto bello. C'è modo e modo di vincere, stasera lo abbiamo fatto con personalità e qualità giocando una buona gara".

Qual è il prossimo step di crescita della Roma?

"Spero di ritrovarli così come li abbiamo lasciati, anche se queste nazionali non ci possono piacere perché vanno a interrompere di nuovo il campionato anche se solo per una settimana stavolta. A me piace quando si gioca per qualcosa di importante, dispiace perdere giocatori per una settimana anche se indossare quella maglia è qualcosa che dà prestigio e autorevolezza".

Quanto è stato difficile gestire le risorse?

"Giocare 9 partite in 27 giorni è difficile per tutte le squadre che giocano le coppe, abbiamo avuto anche scontri duri in queste partite. La gestione non è stata un problema, perché ha permesso di ruotare tutta la rosa e tutti hanno giocato più volte. Questo è servito per dare consapevolezza e valore a tutti, il problema è quando ti capita qualche infortunio. Svilar è stato fuori 9 partite, ci sono stati gli infortuni di Cristante, Koné e Pellegrini. La nostra rosa è competitiva così, però numericamente non è di quelle più voluminosi. Fortunatamente non sono stati infortuni così pesanti".