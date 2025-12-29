Roma, altra chance per Dybala contro il Genoa: la Joya in vantaggio su Ferguson

Questa sera alle 20:45 la Roma scenderà in campo contro il Genoa in una sfida delicata, non solo per la classifica ma anche per le scelte offensive di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso dovrebbe infatti riproporre il suo ormai classico 3-4-2-1, con Paulo Dybala impiegato ancora una volta da falso nove, soluzione diventata quasi una consuetudine in questo avvio di stagione.

Il rendimento della Joya in quella posizione, però, è stato caratterizzato da alti e bassi. Proprio su questo punto Gasperini ha fatto chiarezza in conferenza stampa: “Era l’unica soluzione a volte, ma lo può fare benissimo. Quando ha qualche difficoltà fisica, come purtroppo abbiamo riscontrato in questo periodo, giocare da trequartista diventa ancora più complicato. Ho sempre sperato e contato su di lui, perché con lui in quella posizione il valore della squadra aumenta e l’attacco ne beneficia”. Parole che certificano quanto l’argentino sia ancora centrale nel progetto tecnico, nonostante i numerosi problemi fisici e un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Gasperini ha poi affrontato anche il tema del duello interno con Ferguson, chiarendo che non si tratta di una bocciatura per il giovane attaccante: “Dybala è un giocatore di qualità superiore quando sta bene e lo confermo. Non era quindi un discorso contro Ferguson”. Anzi, il tecnico ha spronato il classe 2004 a crescere soprattutto sotto il profilo caratteriale, puntando su fame, volontà e desiderio di conquistarsi spazio in una piazza esigente come Roma, anziché metterla sul punto di vista tecnico dove non avrebbe speranza contro l’ex Juventus.

In attesa che il mercato invernale possa portare il doppio colpo offensivo tanto atteso, il presente sembra chiarissimo: contro il Genoa toccherà ancora a Dybala guidare l’attacco giallorosso. Ferguson resta un’opzione, ma per ora la gerarchia sembra definita. Starà al campo, come sempre, dire se la Joya riuscirà a trasformare questa nuova chance nel salto di qualità tanto atteso dalla Roma.