Como-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez, Vojvoda (72' Caqueret), Ramon, Kempf, Valle (46' Alberto Moreno), Perrone (57' Addai), Da Cunha, Kuhn (46' Jesus Rodriguez), Paz, Baturina, Douvikas (57' Morata). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt. All.: Fabregas
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Fagioli (84' Ndour), Brescianini, Herrison, Solomon, Kean (84' Piccoli). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian. All.: Vanoli
Marcatori: 26' Fagioli (F), 54' Kean rig. (F), 77' aut. Parisi (C)
Ammoniti: Kempf (C), Jesus Rodriguez (C), Morata (C), Mandragora (F), 89' Ranieri (F)
Espulsi: Morata (C)