Roma, Arena: "Ho già imparato tanto dal mister. Il gol? E' arrivato un bel cross"

Antonio Arena, attaccante 16enne che ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la partita contro il Torino. Le sue parole: "Era una momento bellissimo, mi sentivo un po' nervoso, ma sono entrato pensando solo a giocare. E' arrivato un bel cross da Wesley e c'ero lì io sul secondo palo. Ho fatto gol".

Gasperini, un allenatore che nella crescita dei giocatori è stato magistrale. Tu quanto senti che la tua strada sarà lunga e larga?

"Sì, ho fatto quattro partite in panchina e anche qualche allenamento. Dal Mister ho già imparato tante cose".