Arena in gol a 16 anni e 337 giorni, ma è solo il terzo più giovane della storia della Roma
Il gol al Torino in Coppa Italia ha reso Antonio Arena il terzo più giovane marcatore della storia della Roma, il che la dice lunga sulla capacità di sviluppare e lanciare giovani del vivaio giallorosso. Prima di lui ci sono una leggenda come Amedeo Amadei e un enfant prodige come Stefano Okaka Chuka, ora al Ravenna.
Amadei realizzò la prima rete a 15 anni e 287 giorni, Okaka a 16 anni e 121 giorni, mentre Arena l'ha messa a segno a 16 anni e 337 giorni.
