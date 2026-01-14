L'agente di Arena: "Per mentalità mi ricorda Kayode. Ha la testa per diventare un top"

Giuseppe Pesce, proprietario della Vigo Global Sport insieme a Claudo Vigorelli e agente tra gli altri di Antonio Arena, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset all'indomani del gol del classe 2009 con la maglia della Roma: "Siamo consapevoli che si tratta del primo step, ma allo stesso tempo siamo pure felicissimi e orgogliosi di lui, un professionista e un ragazzo incredibile. Il lavoro da fare è tanto, ma la sua intelligenza emotiva e la sua umiltà fanno ben sperare. Mi ricorda Kayode per l'applicazione e la mentalità che ha, è uno con la testa per diventare un calciatore di alto livello".

Pesce poi si augura anche che nessuno possa mettergli troppa pressione perché adesso serve tranquillità: "Ed è ciò che sa fare meglio, è maturo per l'età che ha. Abbiamo un team che lavora in maniera continuativa e si occupa di scouting e dati, da combinare poi al campo. I nostri calciatori hanno talento, ma manca il coraggio in Italia e questo è fondamentale".

In chiusura due battute anche su Kayode e Zaniolo, che stanno facendo benissimo quest'anno: "Michael è felice al Brentford, le sta giocando tutte, è un punto fermo e siamo felici di questo. È molto felice in Inghilterra, vedremo in futuro per un eventuale ritorno in Italia, ma oggi non ci poniamo il problema. Nicolò è felice e lo siamo anche noi, l'Udinese è il progetto giusto. L'ambiente lo sta valorizzando e lui sta ripagando alla grande. È carico per tornare dopo questo piccolo stop".