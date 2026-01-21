Roma, Bailey rispedito all'Aston Villa: un addio senza rimpianti

Cronaca di un fallimento annunciato. Gabriel Garcia Marquez avrebbe probabilmente descritto così l’avventura di Leon Bailey alla Roma. Il giamaicano, intorno alle 17:00 di ieri, ha lasciato l’aeroporto di Ciampino a bordo di un volo privato di sola andata per Birmingham, dopo la decisione del club giallorosso di rispedirlo all’Aston Villa.

È durata appena cinque mesi l’esperienza di Bailey in giallorosso. Era arrivato lo scorso 19 agosto tra l’entusiasmo dei circa cento tifosi accorsi a dargli il benvenuto e quel primo “Forza Roma” urlato a squarciagola che aveva alimentato aspettative e speranze. Come se non bastasse, a rincarare la dose ci pensò il padre, che sui social annunciò: “Leon porterà la squadra a raggiungere vette che nessuno può mai immaginare. Credo in mio figlio, lo conosco bene. Guardate e preparate i pop corn”. Parole invecchiate malissimo. Il bilancio è impietoso: cinque mesi scanditi da infortuni e promesse non mantenute, con 110 giorni trascorsi in infermeria su 153 totali, appena 11 presenze complessive, due assist e addirittura zero gol all’attivo. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi commento una delle più grandi meteore viste nella Capitale giallorossa negli ultimi anni.

Cala così il sipario su una storia d’amore mai nata. E l’epilogo è probabilmente l’immagine che meglio riassume tutto: al momento della partenza, incalzato dai giornalisti presenti con la richiesta di mandare un messaggio per i tifosi della Roma, Bailey si è limitato a un rapido cenno della mano, forse ironico. Nessun saluto, nessuna parola, solo la sensazione di un addio senza rimpianti.