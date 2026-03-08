Serie B, continua la 29ª giornata: occhi puntati su Carrarese-Palermo e Pescara-Bari
Dopo gli anticipi di sabato, la 29ª giornata di Serie B si completerà domani con cinque partite che potrebbero cambiare diversi equilibri sia nella zona promozione sia nella lotta salvezza.
Alle 15:00 si parte con tre gare. Il Catanzaro, quinto in classifica con 46 punti, ospita l’Empoli con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. Sfida importante anche tra Frosinone e Sampdoria: i ciociari, terzi a quota 55, cercano i tre punti per avvicinarsi alla vetta, mentre i blucerchiati hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. In programma anche Mantova-Juve Stabia, con i campani che puntano a rafforzare il piazzamento nei playoff e i lombardi chiamati a fare risultato per uscire dalle zone basse.
Alle 17:15 riflettori su Carrarese-Palermo: i rosanero, quarti con 54 punti, vogliono restare agganciati alla corsa per la promozione, mentre i toscani cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.
La giornata si chiuderà alle 19:30 con Pescara-Bari. Gli abruzzesi, ultimi con 22 punti, hanno bisogno di una vittoria per alimentare le speranze salvezza, mentre i pugliesi proveranno a rilanciarsi dopo un periodo complicato.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 44*
Juve Stabia 40
Cesena 39*
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30
Spezia 29*
Reggiana 29*
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
* una gara in più
