Roma, Dybala cerchia in rosso la data del 30 novembre: contro il Napoli vuole esserci

Paulo Dybala ha festeggiato il compleanno con un messaggio che ha acceso l’ottimismo a Trigoria: "Voglio esserci contro il Napoli, ci vediamo la prossima settimana". Una frase che racconta la sua ambizione in un momento chiave della stagione. Il recupero dalla lesione al bicipite femorale sta procedendo più rapidamente del previsto: la data del 30 novembre, inizialmente considerata solo un’ipotesi, è diventata un obiettivo realistico. Il lavoro individuale tra campo e palestra sta dando buoni segnali e gli ultimi controlli hanno restituito fiducia allo staff medico.

L’infortunio rimediato a Milano sembrava destinato a tenerlo fuori fino a metà dicembre, ma la riabilitazione metodica ha cambiato lo scenario. I tempi di rientro, compresi inizialmente tra il 7 e l’11 dicembre, potrebbero accorciarsi di circa dieci giorni. Dybala vuole esserci almeno in panchina contro il Napoli e lo ha ribadito sia ai compagni sia a Gasperini, che conosce il peso della sua presenza anche per mezz’ora. Il nuovo check medico previsto nel weekend definirà la possibilità di un graduale ritorno in gruppo, prima atletico e poi con il pallone.

C’è anche un motivo simbolico: in tre stagioni alla Roma, Dybala ha giocato all’Olimpico contro il Napoli solo dieci minuti. Ora lo scenario è diverso: la Roma è capolista, corre e ambisce alla Champions, e per reggere il passo ha bisogno della sua stella tecnica. Il 30 novembre è cerchiato in rosso: Dybala vuole tornare, incidere e spingere anche in chiave rinnovo. A Trigoria - scrive il Corriere dello Sport - il countdown è già partito.