Roma, Bryan Zaragoza saluta il Celta Vigo: "Sei mesi che ricorderò per tutta la mia vita"

Bryan Zaragoza saluta il Celta Vigo. Il nuovo laterale della Roma ha interrotto infatti il prestito in Galizia per trasferirsi nella capitale, sempre passando dal Bayern Monaco (club ancora proprietario del suo cartellino). Questo il messaggio che lo spagnolo ha voluto inviare ai suoi ormai ex tifosi:

"Celtisti, congedarmi da una città come Vigo e da una squadra come il Celta non è facile. Grazie a tutti i lavoratori del club per avermi fatto sentire uno di voi fin dal primo minuto, alla dirigenza per la fiducia e per l’importante scommessa fatta in estate, ai miei compagni per essere uno spogliatoio unico in cui tutti vanno nella stessa direzione, e allo staff tecnico per il loro modo di fare, in particolare a Claudio: a Vigo c’è un allenatore per molto tempo.

Grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto in ogni partita, in ogni passeggiata che facevo per le strade della nostra città… Siete il polmone di questo club. Alcuni diranno che sono stati solo sei mesi di nulla, ma per me sono stati unici. Le notti di EuroCelta al Balaídos, l’ingresso in campo con Oliveira Dos Cen Anos, la vittoria al Bernabéu… Non sono solo sei mesi, sono ricordi per tutta una vita. Ve lo assicuro. Di nuovo, grazie di tutto. In bocca al lupo per il resto della stagione. Vi seguirò da vicino".