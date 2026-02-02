Bryan Zaragoza in prestito con diritto alla Roma: prenderà il numero 97. Il comunicato

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco". Il suo trasferimento era già stato ufficializzato dalla Lega Serie A, che aveva reso noto il deposito del contratto, ma adesso c'è anche il comunicato dei giallorossi, che riportiamo di seguito: "L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l'esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo. Conta 74 presenze tra Liga e Bundesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan!".

Lo spagnolo ha voluto salutare anche il Celta Vigo, club in cui stava giocando in prestito dal Bayern Monaco: "Celtisti, congedarmi da una città come Vigo e da una squadra come il Celta non è facile. Grazie a tutti i lavoratori del club per avermi fatto sentire uno di voi fin dal primo minuto, alla dirigenza per la fiducia e per l’importante scommessa fatta in estate, ai miei compagni per essere uno spogliatoio unico in cui tutti vanno nella stessa direzione, e allo staff tecnico per il loro modo di fare, in particolare a Claudio: a Vigo c’è un allenatore per molto tempo.

Grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto in ogni partita, in ogni passeggiata che facevo per le strade della nostra città… Siete il polmone di questo club. Alcuni diranno che sono stati solo sei mesi di nulla, ma per me sono stati unici. Le notti di EuroCelta al Balaídos, l’ingresso in campo con Oliveira Dos Cen Anos, la vittoria al Bernabéu… non sono solo sei mesi, sono ricordi per tutta una vita. Ve lo assicuro. Di nuovo, grazie di tutto. In bocca al lupo per il resto della stagione. Vi seguirò da vicino".