Gasperini: "Per Dybala altre due settimane di stop". Roma, quante partite salterà la Joya

Tegola nelle tempistiche per la Roma. Paulo Dybala dovrà rimanere ai box per almeno altre due settimane oltre quelle già previste, come annunciato da Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions League con lo Slovan Bratislava. Si allungano quindi i tempi di recupero della Joya, fermatosi per un problema al gemello del polpaccio nella gara con il Real Madrid e già assente nell'ultima partita di campionato con il Genoa.

Quattro gare sicure, Manchester United nel mirino

Dybala salterà ovviamente Roma-Slovan Bratislava di Champions e fin qui nessuna novità, oltre alle tre successive gare di campionato con Napoli, Cagliari e Udinese. Dato che Gasperini inizialmente aveva parlato della gara con il Napoli, Dybala salterà anche la trasferta Manchester United del 3 novembre e la sfida con il Sassuolo del 7 novembre, ultima gara prima della sosta per le nazionali che è la più indicata per un eventuale rientro. Ammesso che l'argentino non aspetti direttamente il ritorno del campionato.

Le partite che salterà Dybala

20 ottobre: Roma-Slovan Bratislava, Champions League

24 ottobre: Napoli-Roma, Serie A

27 ottobre: Roma-Cagliari, Serie A

31 ottobre: Udinese-Roma, Serie A

3 novembre: Manchester United-Roma, Champions League

7 novembre: Roma-Sassuolo, Serie A (possibile rientro)