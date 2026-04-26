È caos totale in Serie A, Il Giornale: "Terremoto nel pallone, la Procura indaga Rocchi"

Quello di ieri è stato un giorno chiave per il calcio italiano, che adesso trema dopo lo scandalo che si è ufficialmente aperto ieri. Il Giornale dedica uno spazio nella parte centrale all'accaduto: "Terremoto nel pallone. La Procura indaga Rocchi: 'Arbitri graditi all'Inter'". Lui si è autosospese, ma si è anche difeso, dicendosi sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura: "Ne uscirò più forte".

Poco sotto trovano spazio anche altre considerazioni di Franco Ordine e Tony Damascelli. Il primo commenta così le parole di Abodi, che ha inevitabilmente spiegato che ci potrebbero essere conseguenze: "Quella faida interna ai fischietti. Torna lo spettro commissariamento". Il secondo invece allarga la sua considerazione all'ultimo periodo: "Non solo il flop Nazionale. L'anno orribile del sistema, catapultato in una nuova Calciopoli".