È bagarre per la Champions, il Corriere di Roma: "Malen ed El Aynaoui spingono Gasp"

Se fuori dal campo i temi che riguardano la Serie A sicuramente fanno preoccupare e non sorridere, sul terreno di gioco c'è ancora chi regala emozioni ai tifosi. La Roma si è imposta 2-0 in casa del Bologna e così l'edizione locale del Corriere della Sera le ha dedicato uno spazio nella parte centrale della prima pagina del quotidiano: "Malen ed El Aynaoui spingono Gasp. La corsa Champions resta aperta".

A segno proprio l'olandese, arrivato a quota 11 centri da gennaio, e il marocchino. Il tecnico di Grugliasco non si è perso d'animo e ha rilanciato i suoi: "Non mi aspettavo questi numeri, ma sicuramente non c'era nessun dubbio da parte mia sul fatto che fosse un giocatore ideale. Quando i giocatori li vedi dal vivo è sicuramente meglio che da un video e lui vedendolo in amichevole questa estate mi ha fatto subito pensare che fosse perfetto per noi".