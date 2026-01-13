Roma, contro il Torino la prima all'Olimpico per il nuovo acquisto Vaz: è in tribuna
Spettatore d'eccezione per Roma-Torino, in corso all'Olimpico di Roma: Robinio Vaz, acquistato dai giallorossi proprio oggi con conseguente sbarco nella Capitale del pomeriggio, è infatti in tribuna per assistere alla sfida di Coppa Italia della sua prossima squadra.
Per l’affare con l’Olympique Marsiglia è stato decisivo il blitz dei giorni scorsi di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma. L’accordo con l’OM prevede l’acquisto a titolo definitivo, sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi.
Nelle prossime ore Robinio Vaz svolgerà le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà ai capitolini fino al 2030, con ingaggio attorno ai 2 milioni di euro bonus compresi.
