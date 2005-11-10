Roma, i convocati per il Sassuolo: out Dybala, Mancini, Pellegrini e Gollini. Rientra Konè
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:36Serie A
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07.11.2026 13:36Serie A
I calciatori a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la sfida di questa sera col Sassuolo, valida per l'11° turno di Serie A.
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Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, sfida in programma oggi alle ore 20.45 tra le mura dello stadio Olimpico e valida per la giornata numero 11 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico giallorosso, tra i quali non figurano gli infortunati Dybala, Mancini, Svilar, Pellegrini e Gollini. Rientra invece Manu Kone.
I convocati della Roma per il Sassuolo
Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena.
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