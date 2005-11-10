Modric: "Al Milan sono amato. Dopo aver parlato con Amorim e il club nessun dubbio a restare"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sportweek, Luka Modric ha parlato della sua scelta di proseguire con il Milan, nonostante la delusione della stagione passata e nonostante le 41 primavere:

Modric e la scelta di restare: "Qui mi sento amato. Voglio aiutare i più giovani a crescere"

"Mi sento bene e ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Al Milan inoltre sono amato, almeno quanto io amo ancora il calcio. Non ho avuto dubbi questa estate, dopo aver parlato con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di sentirmi voluto. Il Milan è la mia squadra e voglio aiutare i più giovani a crescere".