Modric: "Al Milan sono amato. Dopo aver parlato con Amorim e il club nessun dubbio a restare"
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Gaetano Mocciaro
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07.11.2026 13:30Serie A
Nonostante la stagione passata chiusa con un deludente quinto posto, il fuoriclasse croato ha deciso di restare in rossonero anche a 41 anni
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Nel corso dell'intervista rilasciata a Sportweek, Luka Modric ha parlato della sua scelta di proseguire con il Milan, nonostante la delusione della stagione passata e nonostante le 41 primavere:
Modric e la scelta di restare: "Qui mi sento amato. Voglio aiutare i più giovani a crescere"
"Mi sento bene e ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Al Milan inoltre sono amato, almeno quanto io amo ancora il calcio. Non ho avuto dubbi questa estate, dopo aver parlato con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di sentirmi voluto. Il Milan è la mia squadra e voglio aiutare i più giovani a crescere".
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