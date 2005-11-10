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Lazio wow, Belahyane ricorda: "Molta gente pensava saremmo stati da zona retrocessione"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:12Serie A
07.11.2026 13:12Serie A
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Il centrocampista biancoceleste si racconta e ringrazia Gattuso per la fiducia, mentre si avvicina alla maxi sfida di campionato contro il Napoli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Questa stagione è la rinascita di Reda Belahyane alla Lazio. Diciotto mesi dopo il suo trasferimento dall'Hellas Verona, il centrocampista marocchino ha ottenuto la chiamata in nazionale maggiore due anni dopo la sua ultima convocazione grazie alle prestazioni offerte sotto la guida di Gennaro Gattuso. Adesso il 22enne comanda la classifica di Serie A con 28 punti dopo 10 giornate, prima di sfidare il Napoli domani (12:30).

Il miglior inizio di stagione

Anche per la Lazio nella sua storia. Una sorpresa per i giocatori biancocelesti, Belahyane incluso: "Sì. Vista la scorsa stagione (nono posto), nessuno avrebbe scommesso su di noi", ha sottolineato. "È storico ma noi, i giocatori, non guardiamo la classifica. Cerchiamo di sfuggire all'entusiasmo ambientale. La cosa più importante è che continuiamo a lavorare". La formazione di Gattuso è l'unica dei cinque grandi campionati europei a non aver ancora perso, insieme a Bayern Monaco e Borussia Dortmund: davvero la salvezza è l'obiettivo stagionale? Belahyane risponde subito: "Pensiamo a un po' più di questo adesso. Con tutti i problemi del club, il braccio di ferro tra i tifosi e la dirigenza, il blocco del mercato, molta gente pensava che saremmo stati nella zona retrocessione. È bello farli ricredere. Cerchiamo davvero di andarci con tutta la nostra aggressività, il nostro coraggio".

Nicolò Rovella si è infortunato nuovamente contro il Genoa (1-0), il 30 agosto, ma Belahyane si è fatto trovare pronto per coprire il vuoto lasciato dal compagno di squadra in regia. "È soprattutto grazie all'arrivo dell'allenatore", confida l'ex Verona sul ruolo avuto da Gattuso. "Mi ha dato molta fiducia. È qualcuno che fa venire voglia di lottare per lui. Ci trasmette la rabbia che aveva da giocatore. Ed è capace di mantenere tutto un gruppo coinvolto. Ascolta tutti". Poi ha proseguito nella spiegazione dell'effetto Rino: "Ci trasmette la rabbia che aveva da giocatore. Poi, è capace di mantenere tutto un gruppo coinvolto. È qualcuno che ascolta tutti e che non guarda le persone dall'alto in basso. Non ti lascia a rimuginare in panchina senza mai parlarti. Sente se qualcosa non va. Trova del buono in ogni giocatore e senti che è sincero".

Il miglior regalo per questa Lazio

In pratica Gattuso mette d'accordo tutto e per Belahyane è l'allenatore che serviva: "Penso di sì (sorride, ndr). Speravo di giocare da molto tempo, due allenatori non mi hanno dato fiducia (Marco Baroni e Maurizio Sarri, ndr), non mi adattavo ai loro principi di gioco. Dopo un po', la fiducia se ne va, si inizia a dubitare. Gattuso mi ha rimesso in campo, mi ha fatto prendere coscienza che non ero lì per caso". Invece, sul ruolo di regista adottato in biancoceleste questa stagione, il marocchino di 22 anni spiega: "Mi piace questo ruolo, anche se passa sotto i radar. Quando ho ricominciato a giocare, avevo quel piccolo stress che accompagna i giocatori che hanno giocato poco. Allora mi rifugiavo nel recupero palla. Ma se mi allontanavo dal gioco, l'allenatore mi urlava dietro: 'No, vieni a giocare'. Oggi la fiducia è tornata. Cerco di conservare i palloni, di distribuirli per avviare le azioni". Fin dove potrà spingersi questa Lazio? "Siamo performanti e io inanello partite, ma attenzione, siamo appena a tre mesi di competizione e in fondo sono come la squadra in questo momento, fuggo un po' dall'entusiasmo ambientale", la risposta di Belahyane.

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