Davis è lo specchio della crisi dell'Udinese. L'ultima gioia personale è un ricordo lontano

I numeri di Keinan Davis fotografano a pieno la crisi dell'Udinese, ultima in classifica. L'attaccante inglese è ancora a quota zero reti in campionato, dopo 10 partite giocate. E il gol fallito da pochi passi al "Penzo" sullo 0-0 spiega benissimo lo stato di crisi del giocatore e della squadra, entrata in un buco nero dalla quale non riesce più a uscire. Per rendere l'idea dell'eccezionalità della situazione basti pensare che l'ultima volta in cui i friulani erano soli all'ultimo posto risale a 16 anni fa, ottobre 2010. Nelle ultime nove giornate la squadra è letteralmente crollata, con un punto nelle ultime 9 giornate.

A marzo l'ultima gioia in campionato

Spesso tradito dai problemi fisici, Davis quest'anno sta trovando continuità: una sola partita saltata, quella dell'esordio contro il Como. Poi 9 partite su 10 da titolare. 688 minuti complessivi senza gol, peggio di lui fra gli altri attaccanti il solo El Bilal Touré del Parma a quota 764'. Per ritrovare l'ultimo gol dell'inglese in Serie A dobbiamo risalire a quasi otto mesi fa, quando chiudeva i conti a "Marassi" in un brillante 0-2 sul Genoa. Una stagione che sotto il profilo realizzativo era stata la sua migliore, per la prima volta in doppia cifra.

Zanetti punta su di lui

Paolo Zanetti punta su di lui. A fine gara ha dichiarato: "Ha fatto una buona partita, ha avuto due-tre occasioni e se avesse segnato magari sarebbe cambiato qualcosa". Il centravanti dal canto suo ha mostrato particolare attaccamento alla causa, stringendo i denti nell'ultimo periodo e scendendo in campo a Venezia nonostante non fosse al top della condizione.

E le alternative?

Pesa soprattutto l'assenza di alternative: Zaniolo è un trequartista/seconda punta, Gueye è fermo da metà settembre e Bayo è rientrato proprio nell'ultima partita dopo aver saltato per infortunio le precedenti cinque. La pausa nazionali servirà in questo caso a sistemare le cose.