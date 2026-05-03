Roma, dal ds, ai rinnovi, fino al mercato delle cessioni: i punti nell'agenda di Ryan Friedkin

La Roma resta concentrata sulla sfida contro la Fiorentina, ma lo sguardo è inevitabilmente rivolto anche a ciò che verrà. Finché l’aritmetica lo consente, il sogno Champions rimane vivo, anche se il pareggio del Como dovrebbe dare alla banda di Gasp un cauto ottimismo per blindare prima il quinto posto. Come scrive Il Messaggero, all’Olimpico, davanti a circa 60mila tifosi, potrebbe esserci anche Ryan Friedkin, arrivato a Ciampino ma non ancora visto a Trigoria, dove invece è stato notato il fratello Corbin. La sua presenza sarebbe significativa in un momento chiave in cui sembra arrivato il tempo di pianificare la nuova Roma, non solo sul mercato ma anche a livello organizzativo.

Dopo l’addio di Ranieri e la situazione incerta de direttore sportivo Ricky Massara, serve una scelta chiara sul futuro dirigente. Tra i preferiti restano D’Amico e Manna, ma convincere Atalanta e Napoli non sarà semplice; sullo sfondo, invece, Paratici e Giuntoli. Da capire, infine, se i Friedkin vorranno inserire nell'organigramma societario un altra figura, visto che il vuoto ormai lasciato da un anno dall'addio di Lina Souloukou come CEO del club dev'essere ancora riempito.

Secondo punto: i rinnovi. Cristante e Mancini hanno già prolungato, Hermoso è vicino a far scattare la clausola unilaterale entro il 30 giugno, mentre si dovrà discutere con Pellegrini e Dybala. Terzo punto: i calciatori da sacrificare entro il 30 di giugno sull'altare del Settlement Agreement. L'indiziato principale appare essere Koné ma occhio ai calciatori che sono stati pressoché ammortizzati come Pisilli, Ndicka, Svilar e Soulé che a bilancio è ancora sulla quindicina di milioni, ma che ha molto mercato in Premier (Aston Villa su tutti). Quarto punto: definizione del nuovo staff medico e di parte dello staff tecnico attuale, visto che almeno il 60% è composto da uomini di Ranieri. E poi ultimo, ma non certamente secondario, il mercato. Gasp in tal senso ha le idee molto chiare e stavolta vuole essere seguito.