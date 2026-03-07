Live TMW
Roma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Domani alle 18.00, la Roma sarà ospite del Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Luigi Ferraris. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
