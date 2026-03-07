Roma, Gasperini e gli infortuni: "Non parlo di medicina. Casi non frequenti e particolari"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dei tanti infortuni capitati ai suoi calciatori in questa stagione, alcuni dei quali scoperti dopo le prime valutazioni errate: "Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina, è un argomento sul quale possiamo contare su dei medici che comunque sono dei professionisti da tempo. È vero che quest’anno si sono dovuti confrontare con dei casi molto limite, no?

Cioè a cominciare da Ferguson che è arrivato dopo un anno da un intervento con delle grosse difficoltà iniziali a recuperare con le poche partite che aveva giocato l’anno scorso, ha avuto un ottimo periodo mi pare intorno a dicembre, e poi dopo c’è stata questa ricaduta, ma era già un caso molto difficile.

Poi c’è stato il caso di Angelino, c’è stata quella di Bailey, c’è stata quella di Dovbyk, adesso di Dybala, indubbiamente sono dei casi non frequenti nel calcio, perché poi non sono neanche muscolari, son tutti un po’ particolari, ognuno diverso dall’altro. Sicuramente per la squadra dover rinunciare per tanto tempo a questi giocatori sicuramente è pesante. Comunque, nonostante questo, siamo arrivati fino a qui, continuiamo a andare avanti con tutti i migliori propositi".