Roma, dopo Fabio Silva occhi su Leon Bailey: contatti avviati per l'esterno dell'Aston Villa

La Roma non si arrende nella ricerca di rinforzi per l'attacco e, viste le difficoltà per Fabio Silva, ha puntato il radar su Leon Bailey dell'Aston Villa. Il 26enne esterno giamaicano - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è entrato prepotentemente nei piani giallorossi e Massara, dopo aver avviato i contatti con il suo collega ed ex romanista Monchi, è pronto a proseguire la trattativa per un potenziale rinforzo che avrebbe un impatto importante sulle corse esterne.

La Roma offre il prestito con diritto di riscatto

Le caratteristiche del giocatore, che ama partire da sinistra ma entrare spesso dentro il campo, si sposano con le esigenze tattiche di Gasperini. L'esterno, infatti, ha un rendimento bilanciato tra gol e assist in entrambe le fasce, smentendo l'idea che sia un "classico" destro da schierare a sinistra. Nonostante una stagione non eccezionale con solo due gol e quattro assist, il valore di mercato del giamaicano è ancora importante, con l'Aston Villa che chiede una cifra tra i 23 e i 25 milioni di euro. La Roma, però, è alla ricerca di un possibile prestito con diritto di riscatto, sperando di ottenere uno sconto sulle condizioni economiche.

C'è ancora distanza col Wolverhampton per Fabio SIlva

Parallelamente, la trattativa con il Wolverhampton per Fabio Silva sembra destinata a complicarsi. I Wolves hanno alzato la posta, chiedendo 25 milioni per il portoghese, nonostante il suo contratto in scadenza e il recente prestito al Las Palmas. La Roma, che ha già trovato un accordo di massima sull'ingaggio del giocatore (2 milioni a stagione), non vuole andare oltre i 15 milioni per il cartellino. L'affare rimane complicato, ma il segnale è chiaro: Massara ha altre opzioni sul tavolo, e Bailey potrebbe diventare una scelta sempre più concreta per l'attacco.