Roma, Gasp ha vinto la sua battaglia: via Ranieri. Il Milan programma il futuro. Le top news delle 22

A prendersi la scena questa sera è stata la Roma, dove Gian Piero Gasperini ha di fatto vinto il confronto interno con la società. La proprietà dei Dan Friedkin ha scelto di dare continuità al progetto tecnico dell’allenatore, arrivando alla decisione di interrompere il rapporto con Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor. Un passaggio formale è atteso a breve, con il comunicato ufficiale che sancirà la separazione nonostante un accordo in essere fino al 2027. Nel frattempo, a Trigoria sono proseguiti gli incontri tra legali e rappresentanti della proprietà, mentre Ranieri ha lasciato il centro sportivo nel tardo pomeriggio: un segnale chiaro di come il club abbia scelto una direzione precisa.

Intanto in casa Milan si ragiona sul futuro con toni decisamente più distesi. Massimiliano Allegri ha sfruttato il giorno di riposo per incontrare la dirigenza a Casa Milan insieme all’amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore sportivo Igli Tare. Il confronto è stato utile per impostare le basi della prossima stagione e rafforzare un’idea che prende sempre più quota: la permanenza del tecnico sulla panchina rossonera.

Intanto a Napoli resta tutto aperto sul fronte Leonardo Spinazzola. L’esterno, in scadenza a giugno con il Napoli, è sempre più lontano dalla permanenza: i dialoghi per il rinnovo sono fermi e non è stata ancora presa una decisione definitiva. Una fase di stallo che lascia spazio a più scenari, con il giocatore che nel frattempo ha già ricevuto diverse proposte in vista di un possibile trasferimento a parametro zero. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche del club per la prossima stagione, ma la sensazione è che l’ipotesi di separazione stia diventando sempre più concreta.

Chiude il quadro della serata anche il tema istituzionale, con il percorso verso la presidenza della FIGC che entra nel vivo. Dopo gli incontri di Giovanni Malagò, anche Giancarlo Abete ha fatto tappa dai vertici di Assocalciatori e Assoallenatori. Al termine del summit, Abete ha commentato anche la suggestione di un possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale: “Non so, tutto può avvenire. Da tifoso uno non può che sperare, ma da chi guarda al quadro normativo ho delle perplessità”.