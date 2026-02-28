Domani Roma-Juventus, Gasperini: "Due squadre che cercano il risultato attraverso il gioco"

"Credo che i quattro punti che ci separano dalla Juventus siano significativi per il percorso che ha fatto la Roma, ma non sono determinanti ai fini del risultato finale". Così parla - Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della gara tra le due squadre in programma domani sera all'Olimpico: "Non decidono nulla in maniera definitiva. Penso che questa sia una competizione che si deciderà molto più avanti. Bisogna fare risultato e restare dentro alla corsa. Come ho già detto altre volte, speriamo di poterci giocare tutto nelle ultime giornate, perché significherebbe essere ancora in lotta. È anche possibile, però, che qualche squadra possa prendere il volo e chiudere il campionato con largo anticipo".

Roma-Juventus sarà anche la sfida tra Gasperini e Spalletti: "Sono due squadre che, anche se con caratteristiche sicuramente diverse, cercano di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco - ha continuato il tecnico della Roma -. È qualcosa di chiaramente identificabile, da sempre. Per noi è un aspetto importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che proveranno a ottenere il risultato offrendo un gioco di qualità. Non credo ci saranno speculazioni: entrambe giocheranno per un solo risultato, cioè per vincere la partita".