Genoa, De Rossi non ci sta sul rigore: "Regolamento di me**a, è tutto cambiato"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo la gara persa contro il Napoli il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, è tornato a commentare l'episodio che ha deciso la sfida nei minuti finali.

Nel finale il rigore è stato contestato.

"Tocca troppo spesso a noi. Devo lavorare sui dettagli di un regolamento di merda: dobbiamo essere passivi in area, sui contrasti, attenti a non sfiorare, a saltare con le mani in tasca. È tutto cambiato ed è agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore: chi lo decide? Questi ragazzi non meritano di uscire bastonati dallo stadio. Hanno fatto una partita di grande intensità contro una squadra forte. Vanno forte in settimana e devo dirlo: sono encomiabili".

Rrahmani su Mkhitaryan come Cornet su Vergara?

"Non lo ricordo quel rigore, e nemmeno voglio analizzarlo. Siamo tutti sulla stessa barca: oggi tocca a noi, domani toccherà al Napoli".

C'è un arbitro in campo ma il rigore è stato valutato dal VAR di Bergamo.

"Ero il primo tifoso del VAR: ai miei tempi qualche rapina in meno l’avrei subita. Gli stiamo dando un potere pericoloso, ma ormai non si torna più indietro. I contatti ci saranno sempre, il gioco cambierà e sarà un peccato per tutti. Ci stiamo dentro e tutti subiremo rigori del genere".