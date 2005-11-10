L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo la vittoria dei suoi sul campo del Parma: “Sono molto soddisfatto. C’è sempre incertezza quando se ne vanno i giocatori e tornano all’ultimo. Dovevamo ripartire da dove avevamo finito. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita. Il Parma era determinato e in ottima condizione. Era partito forte, poi la partita è cambiata. C’è stato più equilibrio di quanto dice il risultato”.

Vuole lavorare sui dettagli?

“I dettagli sono sempre tanti, un po di squadra un po individuali. Non si finisce mai di lavorarci su. Abbiamo preso un brutto gol, quando provavamo a consolidare la partita. C’è stata una reazione molto forte, è l’aspetto migliore. Abbiamo fiducia di poter segnare, anche davanti agli episodi abbiamo sempre la convinzione di passare sopra e andare oltre”.

L’ultimo a fare tre triplette in un anno solare?

“Gilardino? Con me ha fatto tanti gol. (Ilicic, ndr)”.

Deve più Malen alla Roma o la Roma a Malen?

“Anche prima di arrivare era un ottimo giocatore. Ha giocato in ottime squadre e non è un caso. L’ho messo a giocare dove si esprime meglio, non che non lo facesse da altre parti. Meglio di lui ora? In Italia parlano i numeri: c'è una bella serie di attaccanti anche nel nostro campionato, anche alcuni giovani. Chiaro che se pensiamo a Lautaro, ad esempio... Però se guardiamo Malen in questo momento è straordinario, soprattutto per come si combina con la nostra squadra, che valorizza le sue caratteristiche più di un altro giocatore molto forte ma con qualità diverse".