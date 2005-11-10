Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Torino: "I nazionali sono rientrati in buone condizioni, abbiamo recuperato Spinazzola e Favasuli. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono questi momenti, sta a noi ribaltarli. Intanto dobbiamo tornare a vincere in casa, per vedere le cose in modo diverso. In queste partite abbiamo fatto molto meglio in fase offensiva che in quella difensiva".

Come cambia il Napoli con Vergara sulla trequarti?

"Ê un giocatore di inserimento, deve dare anche equilibrio alla squadra. Bisogna migliorare quando non siamo in possesso della palla, siamo troppo frettolosi e non riusciamo a difendere il campo".

Perché De Bruyne non gioca?

"Parte dalla panchina perché ha giocato tante partite, è tornato dalla nazionale e sta crescendo di condizione. Stasera abbiamo tanti cambi e uno sarà lui, c'è bisogno perché la partita è lunga".