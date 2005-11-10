Sam Beukema, difensore del Napoli, è stato intervistato da DAZN prima della gara in casa contro il Torino: "Io mi sento bene, è normale che quando giochi qualche partita prendi più ritmo e fiducia. Oggi è una partita importantissima e vogliamo vincerla davanti ai nostri tifosi".

Cosa serve per cambiare rotta?

"Vogliamo essere aggressivi dall'inizio, decidere noi questa partita. Dobbiamo migliorare, abbiamo preso tantissimi gol per una squadra come il Napoli. Abbiamo grande qualità, ma bisogna parlare meno e dimostrare sul campo".