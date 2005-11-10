Dodici giornate, 36 gol segnati. Tre a partita, una media che nessuna squadra di Serie A era riuscita a mantenere in tempi recenti a questo punto della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo il 5-1 rifilato al Parma, ha migliorato anche il dato della Juventus 2017-18, quella di Massimiliano Allegri che poteva contare su Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. I bianconeri, che avrebbero poi conquistato lo scudetto, si erano fermati a 35 reti dopo dodici turni. La formazione giallorossa ne ha segnata una in più, con una produzione offensiva che non ha precedenti nella storia del club.

La Roma supera la Juventus: per trovare numeri migliori bisogna tornare agli anni Cinquanta

Il confronto con il passato permette di inquadrare meglio il rendimento della squadra capitolina. Nella stagione 1950-51, il Milan aveva realizzato addirittura 38 gol nelle prime dodici partite, mentre la Juventus era arrivata a quota 37. Due riferimenti che impediscono di parlare di record assoluto nella Serie A a girone unico, ma confermano quanto sia particolare l'avvio della Roma. Il dato acquista ulteriore valore considerando la trasformazione rispetto alla scorsa stagione: dopo undici giornate, un anno fa, i giallorossi avevano segnato appena 12 reti. Quest'anno, allo stesso punto del campionato, erano già a 31, prima delle cinque aggiunte al Tardini.

Il principale protagonista è inevitabilmente Donyell Malen, autore di quattro gol al Parma e arrivato a 12 reti in undici presenze di campionato. Da solo, l'olandese ha realizzato esattamente un terzo delle marcature complessive della Roma. Le altre 24, però, raccontano una squadra che trova soluzioni anche al di fuori del proprio centravanti. A Parma, per esempio, è andato a segno anche Rodrigo Mora, altro gioiellino della casa.